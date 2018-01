Αφγανιστάν: Επίθεση στην ΜΚΟ «Save the children»

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση στα γραφεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Save the Children» στην Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν τραυματιστεί από την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της επίθεσης με σφοδρά πυρά στο εσωτερικό του κτιρίου. Η μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζεται.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες με παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα να σωθούν.

Gunmen have attacked Save the Children office in PD3 of Jalalabad city of Nangarhar province. Clashes ongoing, a spokesman for provincial governor, Attaullah Khoghyani confirmed. https://t.co/JpRZ4o3sUV #Afghanistan pic.twitter.com/xAcrk8iDRU

— Live 2 Afghanistan (@live2_afgha) January 24, 2018