Αντιδράσεις για συναυλία Σφακιανάκη στην Αλβανία! (Vid)

Τη ρατσιστική ρητορική και την δημόσια στήριξή του στην ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή φαίνεται πως πληρώνει ο Έλληνας τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος έχει προγραμματίσει συναυλία στη γειτονική Αλβανία και, όπως όλα, δείχνουν μόνο ευπρόσδεκτος δεν είναι.

Μετά από αναρίθμητες ρατσιστικές του δηλώσεις, υπέρ της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, κατά των ίδιων των Αλβανών και όχι μόνο, ο Νότης Σφακιανάκης μποϊκοτάρεται άκρως επιτυχημένα από πολλούς Αλβανούς. Μάλιστα, έκανε έκκληση στους κατοίκους των Τυράννων να παρευρεθούν στη συναυλία του, που πραγματοποιείται στην πόλη, μιλώντας… αλβανικά.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής μιλώντας σε αλβανικά ΜΜΕ είπε:

«Δεν έχεις πει παραμικρό και σου βάζουν το στόμα λόγια που δεν τα άκουσε ποτέ άνθρωπος. Οι κάτοικοι του τόπου είναι αρχαίοι Ιλλυρείς». Σε μία προσπάθεια δε, να μαζέψει τα ασυμμάζευτα και να αποδείξει πως δεν αντιμετωπίζει ρατσιστικά τους γείτονες είπε στα αλβανικά:

«Σας θέλω πολύ σας περιμένω στο Μέγαρο των συνεδριών».

Οι αντιδράσεις προήλθαν από ένα μεγάλο κομμάτι του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας όπως για παράδειγμα ο γνωστός Αλβανός τραγουδιστής Elton Deda, κάλεσε με ανάρτησή του στο facebook σε μποϊκοτάζ της συναυλίας:

«Εάν όσα λέγονται για αυτόν τον τραγουδιστή είναι αλήθεια, εγώ, ως άτομο και ως καλλιτέχνης που η ανοχή για τους ομολόγους μου είναι υπερβολική, θα ήθελα να ενθαρρύνω το μποϊκοτάζ. Πάντα σιχαινόμουν τους ανθρώπους που τρώνε σε μέρος που έχουν φτύσει πριν. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια όσα γράφονται για αυτόν, αλλιώς θα ήταν πολύ ευτελές να χειροκροτούσαμε και να πληρώναμε κάποιον που έχει θεωρήσει τους Αλβανούς κατώτερη ράτσα».

Ο γνωστός ποπ καλλιτέχνης Flori Mumajesi, ανέβασε ένα βίντεο με ομιλίες βουλευτών τις Χρυσής Αυγής και χαρακτήρισε τον Νότη Σφακιανάκη εκπρόσωπό τους.

Φυσικά οι καλλιτέχνες δεν ήταν οι μόνοι που αντέδρασαν, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, γνωστές προσωπικότητες αλλά και απλός κόσμος, γνωστοποίησαν την αντίθεσή τους στη διοργάνωση αυτής της συναυλίας.

Message to the singer Notis Sfakianakis for his planned concert in Tirana: you can not have it both ways, support Golden Dawn in Greece and hold a concert here in Tirana, Albania. Any racist is unwelcomed for the majority of the Albanian citizens.

— Alida Karakushi (@alidea29) May 21, 2018