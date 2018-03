Απάντηση Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας στο μήνυμα αλληλεγγύης της ΕΔΟΝ

Με ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας (TKG), απαντά στο μήνυμα αλληλευγγύης της ΕΔΟΝ.

Αυτούσια η απάντηση

Αγαπητοί σύντροφοι,



Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανακοίνωση αλληλεγγύης σας σε σχέση με τις πρόσφατες φασιστικές επιθέσεις και αυθαίρετες συλλήψεις. Είναι μια κρίσιμη στήριξη που ενισχύει το διεθνιστικό χαρακτήρα της πάλης μας ενάντια σε αυτού του είδους την εκμετάλλευση. Δεν θεωρούμε τις πρόσφατες επιθέσεις ως συνηθισμένες, αλλά έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης συνομωσίας, που το πιο πιθανόν θα συνεχιστεί για κάποιο διάστημα.



Συντροφικά,



Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας – TKG

Communist Youth of Turkey – TKG replies on the solidarity message of EDON



Dear comrades,



We are very glad for your statement of solidarity concerning the recent fascist attacks and arbitrary arrestations. It is a crucial support which intensifies the internationalist character of our struggle against this order of exploitation. We do not consider the recent attacks as ordinary ones, but we have plenty of reasons to believe that all these make part of an organised complot, which will probably continue for a certain time.



Comradely,



Communist Youth of Turkey – TKG



