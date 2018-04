Χρίστος Γεωργίου: “Happy Birthday”, για δύο ανθρώπους που αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά πληγώνουν ο ένας τον άλλο

Συνέντευξη στον Αντώνη Γεωργίου

Ο Χρίστος Γεωργίου είχε την τύχη να ζήσει και να εργαστεί σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στην Αγγλία και στην Πολωνία. Όπως μας αναφέρει «είναι διαφορετική η σχέση μου με την κάθε χώρα, αλλά η Κύπρος είναι η πατρίδα μου και γι’ αυτό κάθε δουλειά που με φέρνει στην Κύπρο μού δίνει ιδιαίτερη χαρά».

Θα βρίσκεται στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2018 με την καινούργια του ταινία Happy Birthday. Το θέμα της ταινίας είναι η σχέση ενός πατέρα και της κόρης του, εκείνος αστυνομικός, ματατζής και εκείνη έφηβη μεγαλώνοντας στη σημερινή Αθήνα. «Είναι μια ταινία για δύο ανθρώπους που κατά βάθος αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά ξέρουν μόνο πώς να πληγώνουν ο ένας τον άλλο». Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ, είναι υποψηφία για τρία βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα δύο για τις ερμηνείες, με «το κοινό να ταξιδεύει μαζί με την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος».

Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ριάλτο στις 24 Απριλίου και στο Ζήνα Πάλας στη Λευκωσία στις 25 Απριλίου

ΧΡIΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ

Happy Birthday: Για δύο ανθρώπους που αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά πληγώνουν ο ένας τον άλλο

Ποιο το θέμα της ταινίας και πώς το επέλεξες;

Το θέμα της ταινίας είναι η σχέση ενός πατέρα και της κόρης του. Ο Γιώργος και η Μαργαρίτα. Εκείνος ματατζής και εκείνη έφηβη μεγαλώνοντας στη σημερινή Αθήνα. Εκείνος προσπαθεί ακόμα να είναι ο προστάτης οικογένειας, εκείνη δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται ο πατέρας που αγαπάει να είναι το ίδιο άτομο με αυτόν που βαράει κόσμο στους δρόμους.

Η ταινία αντιλαμβάνομαι δεν περιορίζεται στο προφανές «χάσμα γενεών»;

Το «χάσμα γενεών» μπορεί να φαίνεται αρχικά ότι είναι το πρόβλημα στη σχέση του Γιώργου και της Μαργαρίτας. Αλλά το θέμα τους πάει πιο βαθιά και από τη στιγμή που έχουν παραμερίσει τις προσωπικές τους ταυτότητες για στολές αντίπαλων στρατοπέδων, είναι δύσκολο να λύσουν τα προβλήματά τους.

Υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα έντονο ιδεολογικό, κοινωνικό ή ταξικό χάσμα;

Έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ειδικά στην Αγγλία, η οποία έχει σαν εθνικό χαρακτηριστικό της το ταξικό χάσμα. Στην Ελλάδα παρ’ όλο που θα περίμενε κανείς σε μια πιο μικρή, μια μεσογειακού ταμπεραμέντου χώρα, τα πράγματα να είναι καλύτερα, είναι χειρότερα. Μόνο να πάει κανείς στην Αθήνα και να περπατήσει τον ένα δρόμο που χωρίζει τα Εξάρχεια από το Κολονάκι, ή να πάει από το Μετς στο Μεταξουργείο, μπορεί να δει ότι μιλάμε για μια χώρα που βιώνει κάτι που είναι πέρα από χάσμα. Είναι δύο εντελώς ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα μπορέσουν ποτέ να αναγνωρίσουν καν την ύπαρξη η μια της άλλης.

Είναι μια ταινία για την κρίση, μια ταινία με φόντο την κρίση ή μια ταινία της κρίσης;

Δεν είναι μια ταινία για την κρίση, αν με αυτό εννοούμε το χρέος της Ελλάδας και τα μνημόνια. Η ταινία δεν σχολιάζει την κρίση και οι κεντρικοί χαρακτήρες δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι. Οι ταραχές που βλέπουμε στην αρχή της ταινίας είναι εκεί επειδή έχουν σχέση με τους χαρακτήρες μας, επειδή εκεί βλέπουν ότι οι δυο τους είναι αντιμέτωποι και αντιλαμβάνονται ότι αν θέλουν να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη σχέση τους, κάτι πρέπει να κάνουν. Είναι μια ταινία για δύο ανθρώπους που κατά βάθος αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά ξέρουν μόνο πώς να πληγώνουν ο ένας τον άλλο.

Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί σε φεστιβάλ, είναι υποψηφία για τρία βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα δύο για τις ερμηνείες. Ποια η ανταπόκριση του κοινού, κριτικών;

Η ταινία έχει είδη προβληθεί σε Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπως του Palm Springs στην Αμερική, του Σάο Παόλο στη Βραζιλία και της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο για μένα να βλέπω το κοινό να ταξιδεύει μαζί με την ταινία, από την αρχή μέχρι το τέλος, να γελάνε στα κωμικά της σημεία, να κρατάνε την ανάσα τους στα δραματικά και μετά την προβολή να μου λένε πόσο τους άγγιξε η ταινία. Οι κριτικές είναι επίσης πολύ καλές, ενδεικτικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα από το Φεστιβάλ του Palm Springs: «”a moving” and an “affecting” film which gives “a human face to the political turmoil currently facing Greece” and which is “at once universal and deeply intimate in scope”» ή αυτό από την Huffington Post: «Ο Kύπριος Χρίστος Γεωργίου έχει ξεδιπλώσει το ταλέντο του σε πολύ ετερόκλητες ταινίες κι αυτή είναι αναμφίβολα μια από τις πιο δυνατές στιγμές στην πορεία του».

Αυτή η ταινία είναι γυρισμένη στην Ελλάδα, ενώ σχετικά πρόσφατα είχες παρουσιάσει ένα δυνατό ντοκιμαντέρ για τη Γιαλούσα. Πού αισθάνεσαι πιο κοντά στην Κύπρο ή στην Ελλάδα;

Μέχρι στιγμής είχα την τύχη να ζήσω και να εργαστώ σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στην Αγγλία και στην Πολωνία. Είναι διαφορετική η σχέση μου με την κάθε χώρα, αλλά η Κύπρος είναι η πατρίδα μου και γι’ αυτό κάθε δουλειά που με φέρνει στην Κύπρο μού δίνει ιδιαίτερη χαρά.

Παρατηρείς κάποια εξέλιξη στον κυπριακό κινηματογράφο;

Αυτό που βλέπω είναι ότι γίνονται περισσότερες παραγωγές στην Κύπρο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δικαιώνει τους κόπους πολλών ανθρώπων, όπως της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, της Ένωσης Σκηνοθετών, του Media desk της Κύπρου και άλλων που έχουν παλέψει για να δημιουργήσουν συνθήκες που να υποστηρίζουν τον κινηματογράφο στην Κύπρο. Πρόσφατα βήματα στη λειτουργία μέτρων, όπως τα tax shelters για παραγωγές από το εξωτερικό, αν λειτουργήσουν σωστά σίγουρα θα δώσουν περαιτέρω ώθηση σε ένα κλάδο που μπορεί να φέρει πολλά πολιτιστικά αλλά και οικονομικά οφέλη στην Κύπρο.

Ποια η σημασία της συμμετοχής της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου;

Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω με ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου, η προηγούμενη ήταν με το Μικρό Έγκλημα το 2009. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να δείξω τη δουλειά μου σε αυτό το Φεστιβάλ, το οποίο μέσα από τις επιλογές του έχει καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους φίλους του κινηματογράφου στην Κύπρο. Ανυπομονώ να συναντήσω της υπόλοιπες ταινίες και το κοινό.

