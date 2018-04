Έδωσαν τα χέρια και υποσχέθηκαν ειρήνη Βόρειος και Νότιος Κορέα (Vid)

«Ήλθα εδώ αποφασισμένος να δώσω το σήμα για την εκκίνηση, στο όριο μιας νέας ιστορίας» στις σχέσεις των δύο χωρών, είπε ο Κιμ κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ- Ουν και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε- Ιν συζήτησαν την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, τη σύναψη ειρηνευτική συμφωνίας και τη βελτίωση των διακορεατικών σχέσεων στη διάρκεια της πρώτης τους συνάντησης σήμερα, ανακοίνωσε ο Κυανός Οίκος.

Ο Κιμ και ο Μουν είχαν μια «σοβαρή, ειλικρινή» συνομιλία στη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησής τους που διήρκησε λίγο περισσότερο από μιάμιση ώρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Νοτιοκορεάτη προέδρου, ο Γιουν Γιανγκ-Τσαν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το χωριό Πανμουντζόμ στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά την πρώτη τους συνομιλία ο Κιμ επέστρεψε στη βορειοκορεατική πλευρά των συνόρων για να γευματίσει.

Η σύζυγος του Κιμ, η Ρι Σολ Γιου, αναμένεται να φτάσει στο Πανμουντζόμ γύρω στις 11:15 (ώρα Ελλάδας) για να παραστεί στο δείπνο που θα παραθέσει αργότερα ο Μουν, όπου παρούσα θα είναι και η σύζυγος του, η Κιμ Γιουνγκ-Σοκ.

Ο Κιμ είναι ο πρώτος Βορειοκορεάτης ηγέτης που επισκέπτεται τη Νότια Κορέα μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών το 1953. Συνοδεύεται από την Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή και έμπιστη σύμβουλό του, καθώς και τον Βορειοκορεάτη αξιωματούχο που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Μουν ήταν πλαισιωμένος από τον επικεφαλής της νοτιοκορεάτικης υπηρεσίας πληροφοριών και τον διευθυντή της προεδρίας.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος μετέβη στο σημείο της συνάντησης συνοδευόμενος από μεγάλη αυτοκινητοπομπή, ενώ σταμάτησε για λίγο προκειμένου να χαιρετίσει υποστηρικτές της συνόδου που κρατούσαν νοτιοκορεατικές σημαίες κοντά στον Κυανό Οίκο στη Σεούλ.

Από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ ή κατά της συνόδου κορυφής.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών ο Μουν στάθηκε μπροστά στη στρατιωτική οροθετική γραμμή που χωρίζει στα δύο την κορεατική χερσόνησο για να συναντήσει τον Κιμ, ο οποίος εμφανίστηκε από την αντίθετη πλευρά των συνόρων.

Έπειτα από μια ιστορική χειραψία με μεγάλο συμβολισμό ο Μουν δήλωσε στον ομόλογό του: «Είμαι ευτυχής που σας συναντώ».

«Ήλθα εδώ αποφασισμένος να δώσω το σήμα για την εκκίνηση, στο όριο μιας νέας ιστορίας» στις σχέσεις των δύο χωρών, είπε ο Κιμ κατά την έναρξη των συνομιλιών, υποσχόμενος να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις «με ειλικρινές, σοβαρό και έντιμο πνεύμα».

Κατόπιν πρόσκλησης του Κιμ, οι δύο ηγέτες βάδισαν επίσης για λίγο και στη βορειοκορεάτικη πλευρά των συνόρων, πριν πάνε πεζή στο Σπίτι της Ειρήνης, ένα κτίριο από γυαλί και μπετόν στο νότιο τμήμα του χωριού Πανμουντζόμ, όπου υπεγράφη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την οποία ανεστάλησαν οι εχθροπραξίες.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προχώρησε σε αυτή την κίνηση, που δεν ήταν προγραμματισμένη, μετά την επιθυμία που εξέφρασε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος να πατήσει στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

North Korea's Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in meet at the first summit for the two Koreas in over a decade https://t.co/LeivQxeQnE via @ReutersTV #KoreaSummit pic.twitter.com/r4RVXAb4rQ

— Reuters Top News (@Reuters) April 27, 2018