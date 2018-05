Εκστρατεία Διαφώτισης του κοινού για την υψηλή αρτηριακή πίεση διοργανώνει η Κυπριακή Εταιρεία Υπέρτασης

Με μήνυμα «Εσύ ξέρεις την πίεση σου;» η Κυπριακή Εταιρεία Υπέρτασης διοργανώνει αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου 2018, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 Εκστρατεία Διαφώτισης του κοινού με στόχο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης. Η Εκστρατεία που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στο The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, στο My Mall στη Λεμεσό και στο Kings Avenue Mall στην Πάφο.

Στη διάρκεια της Εκστρατείας οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καρδιολόγους για τις σοβαρές παθολογικές επιπλοκές που προκαλεί η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ παράλληλα θα υποβάλλονται σε δωρεάν μέτρηση της πίεσης.

Χορηγός της Εκστρατείας Διαφώτισης του κοινού, είναι η εταιρεία Medochemie, η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης ανέλαβε και φέτος τη στήριξη της Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία της υγείας, την πρόληψη και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

