Έκθεση Ειδών Πορσελάνης Herend στο The Royal Apollonia

Η πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα και η περίφημη Herend Porcelain Manufactory Ltd διοργανώνουν από κοινού την έκθεση “Touch Me Herend”, στο ξενοδοχείο The Royal Apollonia στην Λεμεσό. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 24 Μαρτίου μέχρι τις 23 Απριλίου 2018.

Εδώ και 192 χρόνια, στη μικρή πόλη του Χέρεντ δίπλα στη λίμνη Μπάλατον Ουγγαρίας, κατασκευάζονται οι πιο όμορφες πορσελάνες του πλανήτη. Κατά την παραγωγή, οι πορσελάνες αγγίζονται μόνο από ανθρώπινα χέρια για αρκετές φορές μέχρι να γίνουν εξαιρετικά λεπτές. Όλη η διαδικασία, από την αρχή μέσω της πορσελάνινης πάστας μέχρι το τέλος που περιλαμβάνει τον καλλωπισμό και τη ζωγραφική, πραγματοποιείται αποκλειστικά στο χέρι, κάτι που έρχεται ως αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας.

Η έκθεση «Touch me Herend» θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην Κύπρο, αφού προηγουμένως έχει ταξιδέψει σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Γενεύη, Βιέννη, Κισινάου και Μπρατισλάβα κ.α.

