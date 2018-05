Ελληνικής καταγωγής ο δράστης του μακελειού στο Τέξας (Pics)

Ελληνικής καταγωγής φέρεται να είναι ο δράστης στο μακελειό στο Τέξας, όπως μετέδωσε το SBC news.

Πρόκειται για τον 17χρονο Δημήτρη Παγουρτζή, που φέρεται να ήταν μαθητής του λυκείου Σάντα Φε.

NEW: The name of the Santa Fe High School shooter in custody is 17-year old Dimitrios Pagourtzis, according to law enforcement sources

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 18, 2018