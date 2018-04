Emoji για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία

Δίνουμε την προσοχή που χρειάζεται στους συνανθρώπους μας με αναπηρία; Μάλλον όχι, αν κρίνει κανείς από τη συμπεριφορά εποχούμενων που αφήνουν τα οχήματά τους ακριβώς στα σημεία όπου υπάρχει ράμπα για πρόσβαση στο πεζοδρόμιο κάποιου που κινείται με αναπηρικό καροτσάκι.

Και δεν είναι μόνον όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν πρόβλημα όρασης (αλήθεια τι μέριμνα υπάρχει ώστε να μπορούν να διασχίσουν έναν δρόμο από τη διάβαση πεζών;). Υπάρχουν άλλοι που έχουν πρόβλημα ακοής (πώς συμπεριφέρονται σε αυτούς οι κατά κανόνα βιαστικοί αυτοκινητιστές και μοτοσυκλετιστές;). Ο κατάλογος είναι μεγάλος. Το συμπέρασμα είναι σκληρό. Αυτοί οι συνάνθρωποί μας, απλά δεν υπάρχουν για όλους όσοι είναι υγιείς, αρτιμελείς.

Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο στον πραγματικό, τον τρισδιάστατο κόσμο ίσως ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό στον εικονικό κόσμο. Ήρθε η ώρα που προτείνεται να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο της βασικής επικοινωνίας στο Ίντερνετ με σύμβολα-λέξεις – emojis δηλαδή -, που αφορούν την κατάσταση αυτών των συνανθρώπων μας: η Apple προτείνει μια σειρά από 13 emojis, συμπεριλαμβανομένου ενός με σκύλο-οδηγό τυφλού, ενός με βοήθημα ακοής, ενός με μπαστουνάκι τυφλού, ενός με άνθρωπο σε αναπηρικό καροτσάκι κλπ. Για να καταλήξει στα σχέδια των emojis τα οποία προτείνει, συνεργάστηκε με το American Counsil of the Blind, την Cerebral Palsy Association και τη National Association of the Deaf.