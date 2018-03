Εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη ξεκινά ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχίζει εμπορικό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει αυστηρούς και σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα θα υπογράψει επίσημα δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου, οι οποίοι θα ισχύουν «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Μιλώντας στην αίθουσα του υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» αυτό που συνεχίζεται «εδώ και δεκαετίες». «Για πρώτη φορά θα έχετε προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα αναβιώσουν οι βιομηχανίες σας», είπε.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018