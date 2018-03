Ενόχληση Τσαβούσογλου με ερωτήσεις δημοσιογράφου για Συρία και ναζιστικές πρακτικές (vid)

Την ενόχλησή του για τις ερωτήσεις δημοσιογράφου από το Καζακστάν εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τους ομολόγους του από τη Ρωσία και το Ιράν τους Σεργκέι Λαβρόφ και Τζαβάντ Ζαρίφ, αντίστοιχα.

Η συνέντευξη Τύπου έγινε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα και ο δημοσιογράφος από το Καζακστάν έκανε στον Τσαβούσογλου τις εξής δύο ερωτήσεις:

«Αποτελεί η τουρκική επιχείρηση με το όνομα “κλάδος ελαίας” στο Αφρίν παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας;».

«Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, δύο Τούρκοι διπλωμάτες σχεδίαζαν την απαγωγή ενός Τούρκου πολίτη χρησιμοποιώντας τακτικές των Ναζί. Οι ελβετικές Αρχές ζήτησαν την απόσυρση της διπλωματικής ασυλίας για τους δύο Τούρκους διπλωμάτες. Τι πιστεύετε για αυτές τις αναφορές;».

Τότε ο Τσαβούσογλου φανερά εκνευρισμένος απάντησε: «Βλέπω πως κάνετε ερώτηση ως μέλος του FETO (σ.σ. του κινήματος Γκιουλέν) και δεν απαντώ ερωτήσεις που γίνονται στα πλαίσια FETO», ενώ προσέθεσε πως είχαν κάνει νωρίτερα δηλώσεις που αφορούν στο Αφρίν.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου:

Asked by a #Kazakhstan journo for a comment on diplomatic scandal in #Switzerland on alleged plan for abduction of #Erdogan's critic and #Afrin offensive, #Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu loses it, scolds reporter, says won't respond to "terrorist-mouthpiece" questions. pic.twitter.com/0XMGiCUetA

