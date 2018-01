«Έπεσαν» Facebook και Instagram – Δείτε σε ποιες χώρες

Προβλήματα διαπιστώθηκαν στις εφαρμογές του Facebook και του Instagram στις ΗΠΑ και σε πολλά άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, λίγο πριν της 21.00 της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Facebook «έπεσε», καθώς πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν είτε να ανοίξουν την εφαρμογή, είτε να έχουν πρόσβαση στο Messenger.

Παρόμοια προβλήματα διαπιστώθηκαν και στο Instagram.

Οι χρήστες οδηγήθηκαν στο Twitter, όπου με αναρτήσεις στους αναφέρουν τα προβλήματα των δυο άλλων Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

*checks Twitter to see if Instagram is down*

This is the one that I'm getting #FacebookDown pic.twitter.com/jpL7TUeBA9

got the same. could react on the post, but could not post a reply. also, got informed about a customers reply and can't see it. #facebooklimping ;)

— Rene Dorfinger (@Hockeyrenzo) January 25, 2018