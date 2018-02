Επίσημη έναρξη πτήσεων της TUS στα Ιωάννινα

Η κυπριακή αεροπορική εταιρεία TUS Airways πραγματοποίησε, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, την πρώτη επίσημη πτήση του δρομολογίου της από την Λάρνακα στα Ιωάννινα. Το νέο δρομολόγιο συνδέει για πρώτη φορά την Κύπρο με την πρωτεύουσα της Ηπείρου με απευθείας πτήση και είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των προσφερόμενων προορισμών της εταιρείας.

Το γεγονός γιορτάστηκε με μια σεμνή τελετή κοπής της κορδέλας πριν την αναχώρηση της πτήσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας ‘Γλαύκος Κληρίδης’. Επιπρόσθετα, κατά την άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ‘Βασιλιάς Πύρος’, οι επιβάτες της πρώτης πτήσης έτυχαν υποδοχής από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Δήμαρχο της πόλης κ. Θωμά Πέγγα και άλλους επισήμους σε μια εορταστική τελετή με παραδοσιακή μουσική, χορούς και εδέσματα της περιοχής.

Μέσω των εβδομαδιαίων πτήσεων της, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, η TUS Airways θα προσφέρει στους Κύπριους ταξιδιώτες τον πιο εύκολο και άνετο τρόπο να επισκεφτούν τη μαγευτική πρωτεύουσα της Ηπείρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, ένα ελκυστικό προορισμό με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ξεχωριστή φυσική ομορφιά, απολαμβάνοντας παράλληλα την εξαιρετική εμπειρία ταξιδιού που η Tus Airways προσφέρει, με βολικές ώρες πτήσεων, απόλυτη άνεση και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Οι πτήσεις του νέου δρομολογίου θα εκτελούνται από τα Fokker 70/100 jet που μόλις πρόσφατα προστέθηκαν στον στόλο της εταιρείας. Το Fokker, μοντέλο παραγωγής της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Fokker, προσφέρει στους ταξιδιώτες απαράμιλλη άνεση με περισσότερο χώρο για τα πόδια, ενώ επιτρέπει την άμεση επιβίβαση των πτήσεων. Τα τζετ της Fokker θεωρούνται εξαιρετικά αξιόπιστα και γρήγορα αεροπλάνα και -εκτός από την TUS Airways- αποτελούν βασική προτίμηση και αναπόσπαστο κομμάτι του στόλου διεθνώς αναγνωρισμένων αερογραμμών.

TUS Airways has recently announced the commencement of new direct flights from Larnaca to Rome and Athensin December 2017, as well as the launch of direct flights to Thessaloniki and Alexandroupoli on the end of March 2018.

Η TUS Airways έχει μόλις πρόσφατα ανακοινώσει την έναρξη, το Δεκέμβριο του 2017, απευθείας πτήσεων από τη Λάρνακα προς τη Ρώμη και την Αθήνα, ενώ από τα τέλη του Μάρτη του 2018 θα ξεκινήσει να πετά με απευθείας πτήσεις στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.

Η TUS Airways προσφέρει ένα καινοτόμο μοντέλο αεροπορικών ταξιδιών για τα δεδομένα της περιοχής, με ευέλικτο πρόγραμμα και βολικές ώρες αναχώρησης για τους επιβάτες, νωρίς το πρωί, το μεσημέρι και αργά το βράδυ. Το μήνυμα “Τhe Ultimate Schedule” αποτελεί τη φιλοσοφία της εταιρείας, που στοχεύει να συνδέσει την Κύπρου με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω καθημερινών πτήσεων, προσφέροντας όλες τις ανέσεις σε ανταγωνιστικές τιμές.

