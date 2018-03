Επτά Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Ιράκ

Επτά Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας.

«Στο ελικόπτερο επέβαιναν επτά άνθρωποι, υποθέτουμε πως όλοι είναι νεκροί», εξήγησε ο εκπρόσωπος, λέγοντας πως όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος ήταν Αμερικανοί στρατιώτες. Τέσσερις από αυτούς ανήκαν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, διευκρίνισε ένας άλλος αξιωματούχος.

«Επρόκειτο για μια συνηθισμένη μεταφορά στρατευμάτων από το Ιράκ προς τη Συρία», δήλωσε ακόμη ο πρώτος αξιωματούχος, λίγο μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM, του στρατηγείου των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή), στην οποία αναφέρεται πως «η συντριβή δεν μοιάζει να είναι αποτέλεσμα εχθρικής ενέργειας».

Το ελικόπτερο, ένα HH-60 Pave Hawk, συνετρίβη γύρω στις 18:45 ώρα Γκρίνουιτς (20:45 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου αναφέρεται πως διεξάγεται έρευνα. Τα συλλυπητήριά του έστειλε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Our thoughts and prayers go out to the families and loved ones of the brave troops lost in the helicopter crash on the Iraq-Syria border yesterday. Their sacrifice in service to our country will never be forgotten.

