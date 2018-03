Φλόριντα: Επιζώντες της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στο εξώφυλλο του περιοδικού Time

Πέντε έφηβοι μαθητές που επέζησαν από την επίθεση ενόπλου στο σχολείου τους στην Φλόριντα στις 14 Φεβρουαρίου, φιλοξενούνται στο τελευταίο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Οι μαθητές του λυκείου Stoneman Douglas, με τα ονόματα Jaclyn Corin, Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Kasky και Alex Wind, στέκονται ενωμένοι ενώ στη φωτογραφία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λεζάντα “ΑΡΚΕΤΑ”.

TIME's new cover: The school shooting generation has had enough https://t.co/4YI173gqTx pic.twitter.com/7yFEXuVjyb

— TIME (@TIME) March 22, 2018