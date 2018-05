Focus: Δίκη εντός δίκης για κατάθεση αριθμού τεκμηρίων

Με την κατάθεση τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, σκληρών δίσκων και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Τα τεκμήρια κατέθεσε ένα προς ένα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση, ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας της Κατηγορούσας Αρχής, Λοχίας του ΤΑΕ Μόρφου Νικόλας Φουλλίδης.

Ο κ. Φουλλίδης είναι από τις 28/5/2014 αποσπασμένος στην ειδική ανακριτική ομάδα που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας, έχοντας ως βασικό ρόλο την παραλαβή και διαχείριση των τεκμηρίων της υπόθεσης που ανέρχονται σε συνολικά 293.

Η πλευρά της υπεράσπισης είχε εγείρει ένσταση στην κατάθεση των τεκμηρίων από τον εν λόγω μάρτυρα και ζητούσε όπως αναγνωριστούν και κατατεθούν στο δικαστήριο ως τεκμήρια από το πρόσωπο που τα είχε αρχικά παραλάβει και όχι από κάποιον που είχε απλά την ευθύνη της φύλαξης τους.

Η Κατηγορούσα Αρχή εξέφρασε τη διαφωνία της με τη θέση αυτή υποστηρίζοντας ότι τα τεκμήρια θα μπορούσαν να κατατεθούν από τον μάρτυρα ,με βάση τον Περί Αποδείξεως Νόμο, ανεξάρτητα εάν δεν ήταν το πρώτο πρόσωπο που τα είχε παραλάβει στα πλαίσια της διαδικασίας διακίνησης των τεκμηρίων.

Το Δικαστήριο αποδέκτηκε τελικώς τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής και επέτρεψε την κατάθεση των τεκμηρίων, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση, αμφισβητώντας τη σχετικότητα ορισμένων τεκμηρίων με την υπόθεση.

Ωστόσο, ένας αριθμός τεκμηρίων δεν κατέστη δυνατόν να κατατεθούν σήμερα ως τεκμήρια, λόγω του ότι η υπεράσπιση ήγειρε ένσταση ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης τους. Πρόκειται για τεκμήρια που παραλήφθηκαν στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γι’ αυτά τα τεκμήρια, το Δικαστήριο αποφάσισε τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης για να αποφασιστεί κατά πόσον λήφθηκαν νόμιμα από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές έτσι ώστε να επιτραπεί στη συνέχεια η κατάθεση τους στο δικαστήριο.

Η πλευρά της υπεράσπισης επιφύλαξε, επίσης, το δικαίωμα της να εγείρει ένσταση σε κατοπινό στάδιο ως προς το αληθές του περιεχομένου των τεκμηρίων.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.



Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 30 κατηγορίες που αφορούν τα εξής επτά αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργό δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.



Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.

