Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση ομηρείας σε σούπερ μάρκετ, στην γαλλική κωμόπολη Τρεμπ, κοντά στην πόλη Καρκασόν, στην επαρχία Οντ της νότιας Γαλλίας. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, δύο άνθρωποι είναι νεκροί. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία και την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία του Παρισιού.

Για «περιστατικό τρομοκρατίας» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, στην πρώτη αντίδρασή του, ενώ τόνισε πως είναι «πολύ νωρίς για να γίνει απολογισμός». Επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα κείτονται στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ χωρίς να πει αν είναι νεκροί. Επί τόπου μεταβαίνει ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράρ Κολόμπ.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Εισαγγελίας του Παρισιού. Τεράστια είναι η κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και τρία ελικόπτερα.

«Δύο νεκροί, τραγωδία χτύπησε την πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημάρχου της πόλης Ερίκ Μεσανί ο οποίος επικαλείται αστυνομικές πηγές δυο άνθρωποι είναι νεκροί.

#UPDATE Map of southern France locating Trebes, near Carcassonne, where at least two people were killed when a gunman claiming allegiance to IS group opened fire and took hostages at a supermarket, a security source told AFP pic.twitter.com/mUEz7AkXWI

