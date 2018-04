ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, το The Mall of Cyprus και η G3 Great Games, ο επίσημος αντιπρόσωπος του παιχνιδιού Just Dance, διοργανώνουν το Dance Celebration 2018 και σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί την ημέρα με ατέλειωτο χορό, μουσική και παιχνίδι.

Στις 29 Απριλίου, από τις 15:00 μέχρι τις 19:00, σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, οι λάτρεις του χορού θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες ακολουθώντας τα βήματα του διασκεδαστικού χορευτικού παιχνιδιού Just Dance. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν και οι σχολές χορού Just Dance by Anastasia Hadjiefrem, Heart & Soul Dance Studio by Andria Petridou, Dance Company by Christina Papaconstantinou & Dimitra Kallouri, Nicosia Dance Center, Angels Dance Studio, Centre Stage Dance School by Eleni Ioannou, Vaganova Dancing Times, Latin School of Dance, Σχολή Χορού Εύα Κυπριανού, System D7 Dance Studio, Creativity Dance Studio, οι οποίες θα χαρίσουν στους παρευρισκόμενους μοναδικές χορευτικές στιγμές, ανεβάζοντας τους ρυθμούς στα ύψη.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εκεί μιας και όλοι που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα σετ που αποτελείται από μια κονσόλα Nintendo Switch και ένα παιχνίδι ‘Just Dance 2018’. Ελάτε λοιπόν μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να γιορτάσετε με τον πιο ξέφρενο τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, με το The Mall of Cyprus και την G3 Great Games.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω γιορτή καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, έχοντας στόχο όχι μόνο να προωθήσει την τέχνη του χορού, αλλά και να ενώσει όλους τους ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα του ρυθμού και του χορού.

