H UEFA έδωσε από τώρα το Champions League στη Λίβερπουλ! (Pics)

Μετά τη γκάφα της Ρόμα να τυπώσει εισιτήρια για τον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ πριν από τη κλήρωση, τώρα η διοργανώτρια Αρχή έρχεται και ανακοινώνει πως νικήτρια του Champions League είναι η Λίβερπουλ προτού διεξαχθεί ο τελικός.

Το Champions League πλησιάζει προς το τέλος του με τις φιναλίστ Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης να έρχονται αντιμέτωπες στον μεγάλο τελικό του Κιέβου στις 26 Μαΐου. Ή μήπως η διοργάνωση έχει τελειώσει ήδη και εμείς δεν το ξέρουμε;

Η UEFA στην επίσημη της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο έχει καταγράψει όλα τα ζευγάρια που κληρώθηκαν, αλλά και τα αποτελέσματα που διαμορφώθηκαν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Τελευταίος αγώνας που έχει αναφερθεί, χωρίς βέβαια να υπάρχει σκορ, είναι ο αναμενόμενος τελικός. Ωστόσο, νικήτρια έχει αναδειχθεί ήδη η αγγλική ομάδα.

Η διοργανώτρια Αρχή αποκάλυψε καταλάθος ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο, γράφοντας σε μία φωτογραφία, όπου απεικονίζονται παίκτες των Ρεάλ και Λίβερπουλ, τη φράση “Σεζόν 2017/18, Νικήτρια Λίβερπουλ”, συνοδεύοντάς τη με το σήμα του συλλόγου.

Γκάφα ολκής ή όλα είναι προμελετημένα; Πολλοί είναι αυτοί που θα πιστέψουν το δεύτερο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, κατά τη τρέχουσα σεζόν.

Δείτε τη γκάφα της UEFA:

