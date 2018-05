Hope for Children: 76 ασυνόδευτα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες

H MKO “Hope for Children” ανακοινώνει ότι συνολικά 76 ασυνόδευτα παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχες οικογένειες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι συγκεκριμένες οικογένειες έχουν αξιολογηθεί και εκπαιδευτεί στο πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, σημειώνοντας ότι έχει επίσης αναλάβει σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας τη συστηματική παρακολούθηση της ψυχοκοινωνικής πορείας και προσαρμογής των ανηλίκων και των ανάδοχων οικογενειών από την αναδοχή του μέχρι και την ενηλικίωση – ανεξαρτητοποίηση του.



«Το “Hope For Children” CRC Policy Center υλοποιεί το πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών για παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΜΚΟ και προστίθεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.



Ήδη, σημειώνεται, «από τον Δεκέμβριο του 2016 ο οργανισμός έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Αναδοχής Ασυνόδευτων Παιδιών με τη χρηματοδότηση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων».



«Στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν η φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών από εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς, η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται στην εν λόγω ομάδα στόχου», αναφέρεται.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα αξιολογήθηκαν αρχικά ενενήντα εννέα υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες.



Ενημερώνει παράλληλα ότι «σε επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων για την αναδοχή, η οποία περιλάμβανε την προετοιμασία υποψήφιων ανάδοχων γονέων με στόχο να τους βοηθήσει να πάρουν την απόφαση της αναδοχής συνειδητά». «Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδες 10-15 ατόμων», αναφέρεται.



«Συνολικά μέχρι σήμερα και μέσα από την υλοποίηση του έργου, τοποθετήθηκαν σε οικογένειες εβδομήντα έξι ασυνόδευτοι ανήλικοι», προστίθεται.



Το “Hope For Children” CRC Policy Center, συνεχίζει η ανακοίνωση, «εκτός από την εκπαίδευση των ανάδοχων γονέων έχει αναλάβει σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας την συστηματική παρακολούθηση της ψυχοκοινωνικής πορείας και προσαρμογής του ανηλίκου και της ανάδοχης οικογένειας από την αναδοχή του μέχρι και την ενηλικίωσή – ανεξαρτητοποίησή του».



Ο οργανισμός, «παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης στους ανάδοχους γονείς σε επείγουσες περιπτώσεις όλο το εικοσιτετράωρο».



Διευκρινίζεται ότι η υποστήριξη παρέχεται από λειτουργούς του οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, εφτά ημέρες την εβδομάδα.



«Στόχος του “Hope For Children” CRC Policy Center μέσω των δράσεων του είναι η προώθηση και η προστασία των συμφερόντων των πιο ευάλωτων ανάμεσα μας, των παιδιών και νέων», σημειώνεται.



Μέσω του προγράμματος αναδοχής «παρέχεται μια εναλλακτική μορφή παιδικής φροντίδας, που δίνει τη δυνατότητα οικογενειακής ζωής στα παιδιά, που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους», αναφέρεται.

