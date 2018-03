Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιβολή υψηλότατων δασμών στο Πεκίνο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει στις κινεζικές εισαγωγές τελωνειακούς δασμούς ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αφορούν κυρίως τους τομείς της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.



Οι δασμοί θα επιβληθούν σε βάρος περίπου 100 κινεζικών προϊόντων, σύμφωνα με όσα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις.



Κατά τη διάρκεια συνάντησης την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε υπουργούς και σε συμβούλους του ότι «ήθελε να πλήξει σύντομα την Κίνα με δασμούς και περιορισμούς στις επενδύσεις ως απάντηση για την κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας», έγραψε το Politico, το οποίο επικαλείται τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων.



Ο Αμερικανός εκπρόσωπος για το Εμπόριο Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ πρότεινε ένα πακέτο δασμών επί των κινεζικών εισαγωγών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων όμως η πρότασή του απορρίφθηκε από τον μεγιστάνα, καθώς έκρινε πως ήταν ανεπαρκής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η πρόταση που παρέμεινε στο τραπέζι ήταν η επιβολή τελωνειακών δασμών ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταδίδουν σήμερα αμερικανικά ΜΜΕ.



«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε άπραγοι στις ασυγκράτητες και άδικες εμπορικές πρακτικές σε βάρος της χώρας μας» έγραψε σε ένα tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

We cannot keep a blind eye to the rampant unfair trade practices against our Country!

