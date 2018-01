Οι Ιρανοί ξεσηκώνονται, ο Τραμπ… πανηγυρίζει

Οι αιματηρές ταραχές που σημάδεψαν τις τελευταίες μέρες του 2017 στο Ιράν συνεχίζονται και το 2018. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και χθες Πρωτοχρονιά για πέμπτη μέρα στη σειρά, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ανεβεί συνολικά σε 20 σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πηγές- ενώ εκατοντάδες είναι οι συλληφθέντες.

Ομάδες διαδηλωτών που φώναζαν αντικυβερνητικά συνθήματα συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Τεχεράνης παρουσία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, «ένοπλοι διαδηλωτές» επιχείρησαν να καταλάβουν αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές βάσεις, αλλά αποκρούστηκαν από την αστυνομία και τους στρατιώτες, ενώ συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης telegram και instagram περιορίστηκε προσωρινά και πάλι χθες στο Ιράν, όπως μετέδωσαν εγχώρια πρακτορεία ειδήσεων και η κρατική τηλεόραση.

Οι αρχές κατηγορούν «αντεπαναστατικές» οργανώσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό, ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα το telegram, το οποίο έχει σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο χρήστες, για να καλούν τον κόσμο να διαδηλώνει και να χρησιμοποιεί βόμβες μολότοφ και πυροβόλα όπλα.

Κλιμάκωση

Αυτό που ξεκίνησε ως μια τοπική διαμαρτυρία στην επαρχία για την ακρίβεια και την ανεργία, εξαπλώθηκε γρήγορα μέχρι την πρωτεύουσα και εξελίχθηκε σε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα από το 2009, μετά την «αμφιλεγόμενη» επανεκλογή του προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή που άφησε πίσω της 30 θύματα.

Πολλοί διερωτώνται αν οι ταραχές του Γενάρη σηματοδοτούν μια νέα πλατιά εξέγερση σε μια χώρα με ένα καταπιεστικό θεοκρατικό σύστημα, μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και μια νεολαία που δείχνει να δυσφορεί ολοένα περισσότερο με τη ζωή που της επιβάλλουν.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν δεν είναι παρά η απαρχή ενός μεγάλου κινήματος που θα μπορούσε να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνο του 2009, εκτιμά η Ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, τιμημένη με το Νόμπελ Ειρήνης, σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Φρονώ πως οι διαδηλώσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν σύντομα. Μου φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά στην απαρχή ενός μεγάλου κινήματος διαμαρτυρίας, που ενδέχεται να ξεπεράσει το «πράσινο κύμα» του 2009. Δεν θα με εξέπληττε εάν αυτό μετατρεπόταν σε κάτι ακόμη μεγαλύτερο», τονίζει η Εμπαντί, η οποία ζει εξόριστη στο Λονδίνο. «Στο Ιράν, και αυτό δεν αποτελεί νέα είδηση, υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση. Η διαφθορά σε όλη τη χώρα έχει φτάσει σε τρομακτικά ύψη. Το τέλος ορισμένων κυρώσεων που συνδέονται με τη συμφωνία για τα πυρηνικά με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ το 2015 δεν έχει επιφέρει πραγματικά οφέλη στον πληθυσμό, αντίθετα με όσα πολλοί ανέμεναν».

Η εξόριστη νομπελίστρια έχει κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα της. Στο Ιράν τα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (άντρες και γυναίκες), το υψηλότερο στη Μέση Ανατολή, με το 13,3% του εργατικού δυναμικού να διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση. Την ίδια στιγμή, η ανεργία πλήττει το 28,8% των νέων ηλικίας 15-29 ετών.

Γι’ αυτό κι ενώ στο Ιράν ακούστηκαν φωνές που μίλησαν για υποκινούμενες αναταραχές από τους εχθρούς της χώρας, ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ρουχανί, απευθυνόμενος χθες σε βουλευτές, παραδέχθηκε: «Δεν λαμβάνουν όλοι οι διαδηλωτές εντολές από ξένες δυνάμεις. Ορισμένοι είναι απλοί άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους γιατί έχουν προβλήματα».

Δεν υποχωρούν

Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να κατευνάσει τα πνεύματα, ανακοίνωσε προσωρινό πάγωμα στις προαναγγελθείσες αυξήσεις των τιμών σε βασικά είδη ανάγκης. Αλλά, κανένας δεν γνωρίζει πού και πώς θα σταματήσει αυτό που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη από μια μακρινή επαρχιακή πόλη.

Το καθεστώς της Τεχεράνης έχει πνίξει με τη βία και άλλες ανάλογες εξεγέρσεις στο παρελθόν.

Αυτή τη φορά μάλιστα, με μια ανοιχτά εχθρική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο και στο Ισραήλ, μπορεί κάλλιστα να επικαλεστεί τον «εξωτερικό εχθρό».

Στο μεταξύ, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κάθετα αντίθετος στην «απαίσια» συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εξέφρασε σε μήνυμά του στο twitter την πλήρη στήριξή του στους διαδηλωτές καταλήγοντας με τη φράση «Καιρός για αλλαγή!».

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018