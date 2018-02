Η πιο αποτυχημένη απόπειρα ληστείας όλων των εποχών (Vid)

Δύο επίδοξοι ληστές τράπεζας στην Κίνα έχουν καταφέρει να γίνουν ο περίγελος των social media καθώς στην προσπάθειά του να σπάσουν με τούβλο τη βιτρίνα του καταστήματος, ο ένας τραυμάτισε τον άλλον.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο και αμέσως οι δύο χαρακτηρίστηκαν από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως οι πιο χαζοί ληστές όλων των εποχών.

Δείτε το βίντεο:

Are these the world's dumbest burglars? You decide pic.twitter.com/8oaIIFB2mq

— Sky News (@SkyNews) February 15, 2018