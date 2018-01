Υιοθετημένη από κυπριακή οικογένεια η 22χρονη που βρέθηκε δολοφονημένη στο Λονδίνο (Pics)

Υπό κράτηση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξακολουθεί να βρίσκεται ένας 31χρονος ως ύποπτος για τη δολοφονία της 22χρονης Ιουλιάνα Λίλιθ Τούντος, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο πάρκο Finsbury του βορείου Λονδίνου την περασμένη Τετάρτη.



Η νεαρή μπαργούμαν έφερε τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και τραύματα στο κεφάλι. Η αστυνομία πιστεύει ότι δολοφονήθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων καθώς διέσχιζε το πάρκο για να πάει στο σπίτι της. Λίγο νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει τους συναδέλφους της σε παμπ του Camden, λέγοντάς τους ότι πήγαινε να ετοιμαστεί για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι σε σπίτι φίλων.



Ο ύποπτος συνελήφθη στο Dalston του ανατολικού Λονδίνου ανήμερα την Πρωτοχρονιά στη 1.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Ανακρίνεται σε αστυνομικό τμήμα του νοτιοδυτικού Λονδίνου.



Η γνωστή στους φίλους ως Τζούλι εργαζόταν στην πολυσύχναστη παμπ World’s End. Eίχε γεννηθεί στη Μόσχα, είχε υιοθετηθεί από Κύπριο πατέρα από τη Λάρνακα όπου φέρεται να πήγε σχολείο και ήταν Μολδαβή υπήκοος.



Η επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας επιθεωρήτρια Νίκολα Γουόλ δήλωσε ότι η Ιουλιάνα ήταν «ένα ζωηρό κορίτσι γεμάτο ζωή που διασκέδαζε στο Λονδίνο όταν με τρόπο τραγικό εκλάπη από τους αγαπημένους της».



Έρανος μέσω διαδικτύου για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας της 22χρονης έχει συγκεντρώσει πάνω από 16.000 λίρες, ωστόσο η μητέρα της είπε πως τα χρήματα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.



Η μητέρα της, που ονομάζεται Ελίνα Βασιλείου, δήλωσε σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Express: «Ήταν ένα όμορφο, ευγενικό άτομο, επομένως ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, αλλά ως οικογένεια θα θέλαμε να πληρώσουμε εμείς για την κηδεία της Ιουλιάνα».



Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν επίσης δηλώσεις της συντετριμμένης θείας του θύματος, της Αλιόνα Τούντος, η οποία ζει στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου και λέει ότι η Ιουλιάνα «δεν είχε εχθρούς».



Η 22χρονη είχε μετακομίσει στο Λονδίνο πριν από έξι χρόνια. Είχε βρεθεί στην Κύπρο τελευταία φορά τον Ιούνιο, καθώς η οικογένειά της ζει στη Λάρνακα και είχε πει στους φίλους της ότι χαιρόταν που οι αδερφοί της είχαν μεγαλώσει.



Οι γονείς της έχουν ταξιδέψει στο Λονδίνο για τις διευθετήσεις της κηδείας της και για να συνδράμουν τις αστυνομικές έρευνες.



Πρόσθετος αριθμός αστυνομικών έχει ενεργοποιηθεί για περιπολίες στην περιοχή του Finsbury Park ώστε να καθησυχάσουν τους κατοίκους της περιοχής.



Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για τη δολοφονική επίθεση να επικοινωνήσουν με ειδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς ή μέσω Twitter. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επιδείξει οι αρχές για ενδεχόμενη ανάμιξη ή πληροφορίες που μπορεί να έχει ένας άστεγος άνδρας που συχνά κοιμόταν κοντά στο σημείο του πάρκου όπου βρέθηκε νεκρή η 22χρονη.



Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία είναι ο δράστης να επιχείρησε να ληστέψει το θύμα και να τη μαχαίρωσε όταν εκείνη αντιστάθηκε.



Σύμφωνα με φίλους της, η Ιουλιάνα Τούντος μόνο πρόσφατα είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί τη διαδρομή μέσα από το πάρκο για τη βραδινή επιστροφή στο σπίτι της. Η πιο στενή φίλη της στο Λονδίνο Κριστίνα Ρίμαρτσουκ είπε ότι η Ιουλιάνα πάντα την ενημέρωνε με μήνυμα ότι είχε φτάσει σπίτι μετά από νυχτερινές εξόδους τους και ότι μόνο τις τρεις-τέσσερις τελευταίες φορές είχε διασχίσει το πάρκο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Finsbury Park murder victim named as police continue to appeal for information https://t.co/2htMtKjmOi pic.twitter.com/IypQCSflls

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 28 Δεκεμβρίου 2017