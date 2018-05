ΗΠΑ: Από το Sex and the City…υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης! (Vid)

Η Σίνθια Νίξον η οποία υποδυόταν την δικηγόρο Μιράντα Χομπς στην τηλεοπτική σειρά «Sex and the City», τώρα θέλει να γίνει κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Στην επιτυχημένη διεθνώς σειρά συζητούσε με τις φίλες της στη διάρκεια μπραντς τα πάνω και τα κάτω της ζωής στη Νέα Υόρκη.

Τώρα, η Σίνθια Νίξον θα αναμετρηθεί με τον νυν κυβερνήτη Άντριου Κουόμο για το χρίσμα των Δημοκρατικών, ο οποίος απάντησε περιπαικτικά στην υποψηφιότητά της εκφράζοντας την ελπίδα να μην θέσουν επίσης υποψηφιότητα ο τραγουδιστής, Μπίλι Τζόελ και οι ηθοποιοί Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ο Κουόμο φέρεται να είναι ενοχλημένος από τα δημοσιεύματα, επειδή η Νίξον λαμβάνει περισσότερη προσοχή και πολύ πιο σοβαρή από ό,τι θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Η Νίξον θέλει να θέσει υποψηφιότητα με αριστερής πτέρυγας υποσχέσεις στην εκστρατεία της:

Θέλει να νομιμοποιήσει τη μαριχουάνα, να επεκτείνει τη δημόσια παιδική μέριμνα και να βελτιώσει την κατάσταση των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018