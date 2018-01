ΗΠΑ: Δύο 15χρονοι νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που εκτυλίχθηκε νωρίτερα σε λύκειο στο δυτικό Κεντάκι, γνωστοποίησε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Ματ Μπέβιν, ενώ ο μοναδικός δράστης συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, όπως έγινε γνωστό από την πολιτειακή αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Μπέβιν, οι δύο νεκροί είναι μιας 15χρονη κι ένας 15χρονος, ενώ ο φερόμενος δράστης είναι επίσης 15 ετών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στο Λύκειο της κομητείας Μάρσαλ στο Μπέντον του Κεντάκι, ανέφεραν τα μηνύματα που ανήρτησε η αστυνομία στο Twitter.

Πρόκειται για την τελευταία κατά σειρά τραγωδία στον μακρύ κατάλογο των περιστατικών με πυροβολισμούς, ένα φαινόμενο που μαστίζει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 15χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ συνελήφθη σχεδόν 15 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

«Οι Aρχές έχουν ασφαλίσει την περιοχή και ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση» επισήμανε η αστυνομία.

BREAKING: Kentucky State Police confirm the scene is secure & the suspect is in custody. pic.twitter.com/qk2DMDvonh

— Mychaela Bruner (@MBrunerWPSD) January 23, 2018