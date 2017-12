ΗΠΑ: Ένας νεκρός αστυνομικός από ανταλλαγή πυρών

Ένας αστυνομικός νεκρός, και έξι τραυματίες, είναι ο απολογισμός από την ανταλλαγή πυρών στην κομητεία Ντάγκλας στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερίφη της κομητείας, οι βοηθοί του κλήθηκαν να παρέμβουν σε μια διαμάχη που είχε ξεσπάσει σε συγκρότημα κατοικιών. Ο δράστης πυροβόλησε πέντε αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν εξ αυτών και τραυματίζοντας τέσσερις, ενώ τραυμάτισε και δύο πολίτες.

Ο φερόμενος ως δράστης πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και πιστεύεται ότι είναι νεκρός.

Reports of multiple officers down in active situation in a suburban county outside of Denver pic.twitter.com/nrs29SJSw0

— China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2017