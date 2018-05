ΗΠΑ: Η Βουλή πάγωσε παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο αμυντικός προϋπολογισμός του Πενταγώνου, στον οποίο περιλαμβάνεται η τροπολογία για το πάγωμα παράδοσης αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, μέχρι το Πεντάγωνο να συντάξει και να παραδώσει ειδική έκθεση στο Κογκρέσο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (351-66) δείχνει την διακομματική στήριξη στο ίδιο το σχέδιο του νόμου αλλά και στην επιμέρους τροπολογία που αφορά την Τουρκία.

Τα επόμενα βήματα είναι να συμφωνήσει η Γερουσία και να υπογράψει το νομοσχέδιο ο πρόεδρος Τραμπ.

"I want Turkey to act more like North Korea, and actually release our hostages." – @SenatorLankford (R-OK) #FreePastorBrunson #StopErdogan#NoJetsForTurkey | https://t.co/9ZCOIuuT1v pic.twitter.com/EkJmPFO1qw

— ANCA (@ANCA_DC) May 24, 2018