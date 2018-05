ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο (Vid)

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε Γυμνάσιο στο Νόσβιλ, της Ιντιάνα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά δίκτυα.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι άνδρας, έχει συλληφθεί, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των Αρχών της πόλης.

Τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι οι μαθητές άκουσαν αρκετούς πυροβολισμούς, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν προέρχονταν μέσα ή έξω από το σχολείο.

Άμεσα, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους άρχισαν να κρύβονται και μεταφέρθηκαν σε διπλανό κτίριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο τραυματίες είναι ένα 13χρονο κορίτσι και ένας ενήλικας.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Η επίθεση έρχεται ακριβώς μια εβδομάδα μετά την επίθεση 17χρονου μαθητή σε σχολείο της Σάντα Φε, στην πολιτεία του Τέξας, που κατέληξε στον θάνατο 10 ανθρώπων.

Two victims in #Noblesville , Indiana, middle school shooting headed to hospital. The lone suspect is in custody: https://t.co/WborbUaJmi pic.twitter.com/QSNkH2cSxa

NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available.

— Noblesville Fire (@NoblesvilleFD) May 25, 2018