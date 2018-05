ΗΠΑ: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο Χάρβεϊ Γουάινστάιν (Vid)

Στην αστυνομία της Νέας Υόρκης παραδόθηκε o άλλοτε πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, καθώς αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Δεκάδες γυναίκες έχουν καταγγείλει δημόσια, μεταξύ άλλων βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις από τον 66χρονο διάσημο παραγωγό.

Ο ίδιος ανταπαντά ότι δεν υπήρξε ποτέ μην συναινετική σεξουαλική συνεύρεση με οποιαδήποτε από τις καταγγέλουσες.

Αναμένεται να μεταφερθεί στο δικαστήριο μέσα στην ημέρα

Harvey Weinstein arrives at NYPD 1st Precinct to be processed, including having his fingerprints and photo taken, and be issued an arrest ID: https://t.co/3CKCbm2QMp pic.twitter.com/U19BS0V1ZU

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) May 25, 2018