ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με θύματα αστυνομικούς

Πυροβολισμοί με θύματα αστυνομικούς σημειώθηκαν πριν από λίγο στην κομητεία Ντάγκλας στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το σερίφη, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε τηλεφωνική κλήση από συγκρότημα κατοικιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, υπήρξαν πυροβολισμοί και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Δεν υπάρχει αναφορά για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών, και καμία αναφορά για τραυματισμούς πολιτών

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός και οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς ο δράστης φαίνεται πως έχει διαφύγει.

#NEW: @ColoradoPolice say ‘multiple deputies down’ after shooting outside Denver We just heard gunshots in the distance. Police are now closing #Colorado at otero. We are moving to the media staging area. pic.twitter.com/cmXbKqHeX4 — Breaking News (@newnewspage) December 31, 2017

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

