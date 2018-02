ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο της Φλόριντα (Vid)

Στο σχολείο φοιτούν περί τους 2.000 μαθητές, όπως αναφέρει το CNNi.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 2:40 τοπική ώρα, λίγα λεπτά μετά το σχόλασμα.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018