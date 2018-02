ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Τζόρτζια με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες (vID)

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην πόλη Λόκαστ Γκροβ, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν στα πυρά του άνδρα ο οποίος έπεσε νεκρός.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές, ενώ για προληπτικούς λόγους, έκλεισε και το σχολείο της περιοχής.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Just got to the crime scene in Locust Grove where police say someone shot 3 cops. Investigators are keeping us off the street where it happened. We're working to get more info pic.twitter.com/7OybUM0yrc

— Tyisha Fernandes (@TyishaWSB) February 9, 2018