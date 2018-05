ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, τύπου C-130 Hercules, που σημειώθηκε έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα / Χίλτον Χεντ στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, η αναπληρωτής ιατροδικαστής της κομητείας Τσάταμ, Τίφανι Γουίλιαμς.

Με ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τόνισε το αεροσκάφος ανήκε στην Εθνική Φρουρά του Πουέρτο Ρίκο.

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς, Ντερίς Μπάμπα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άνθρωποι.

Δεν μπορούσε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, αλλά πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, με μαύρα σύννεφα καπνού, αφήνοντας λίγες ελπίδες για τυχόν επιζώντες.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu

— IAFF574 Savannah (@IAFF574) May 2, 2018