ΗΠΑ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό σε λύκειο του Τέξας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και άρχισε να πυροβολεί, δηλώνουν πηγές της αστυνομίας στο CNNi.

Η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαίωση για την ώρα των αριθμό των θυμάτων, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Παρόλα αυτά, άλλα αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ θύματα.

Ο σερίφης της περιοχής επιβεβαίωσε πως έχει λήξει η αστυνομική επιχείρηση και έκανε λόγο για «αρκετά» θύματα.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ένα άτομο συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μία τραυματίας, ωστόσο, μετά από ώρα, ήρθε και η αναφορά για θύματα.

Η ταυτότητα του δράστη για την ώρα παραμένει άγνωστη.

Το σχολείο είχε αποκλειστεί και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και ασθενοφόρα, έπειτα από κλήση για ένοπλο εντός του λυκείου.

Μαθητής είπε νωρίτερα, στο KTRK ότι σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά στις 7:45 π.μ. (τοπική ώρα) και οι μαθητές εγκατέλειψαν άμεσα τις αίθουσες διδασκαλίας με τους καθηγητές τους.



Οι αστυνομικοί οδήγησαν κάποιους από τους μαθητές σε ασφαλές σημείο και τους ζήτησαν να αδειάσουν τις τσάντες τους για έλεγχο:

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70

— Brian Ries (@moneyries) May 18, 2018