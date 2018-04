Υπήρχε ανεπτυγμένος πολιτισμός στη Γη πριν από τον άνθρωπο;

προσθήκη στα αγαπημένα

Είμαστε πράγματι η πρώτη έλλογη μορφή ζωής σε αυτόν τον πλανήτη; Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως δεν υπήρχαν άλλοι τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί στη Γη πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου;

Είμαστε πράγματι η εξαίρεση στον γήινο κανόνα ή μήπως εκατομμύρια χρόνια πριν μια άλλη μορφή ζωής έφτιαχνε μητροπόλεις, άλλαζε το τοπίο και δημιουργούσε τον δικό της ανώτερο πολιτισμό;

Αυτός είναι ο λογικός γρίφος που καλούνται να λύσουν ο Gavin Schmidt, διευθυντής του Goddard Institute for Space Studies της NASA, και ο καθηγητής αστροφυσικής στο University of Rochester, Adam Frank, αναζητώντας αποδείξεις ή έστω ενδείξεις στη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στην έγκριτη επιθεώρηση «International Journal of Astrobiology».

«Ο Gavin κι εγώ δεν έχουμε δει καμία ένδειξη για άλλο βιομηχανικό πολιτισμό», λέει ο Frank ήδη από την αρχή. Μήπως όμως δεν κοιτάνε στη σωστή κατεύθυνση; Και καθώς δεν έχουν παρατηρήσει τέτοια ίχνη, επικεντρώνονται πια στην ανθρώπινη ιστορία και τον αντίκτυπο της δικής μας δράσης στον πλανήτη. «Αυτές οι ερωτήσεις μας έκαναν να σκεφτούμε για το μέλλον και το παρελθόν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, περιλαμβανομένου του πώς ένας πολιτισμός παγκόσμιας κλίμακας θα μπορούσε να γεννηθεί και να πεθάνει».

Η ερευνητική τους υπόθεση καλείται «Silurian hypothesis», από τα τεχνολογικά ανεπτυγμένα ερπετοειδή του «Dr. Who», στην οποία αναζητούν τι είδους ενδείξεις και κειμήλια θα άφηνε ένας πολιτισμός που άντεξε για 100.000 χρόνια πριν από 60 εκατ. χρόνια. Τι πρέπει να βρούμε δηλαδή για να δούμε αν και πώς έζησε το άλλο είδος; Ο άνθρωπος, όπως υπολογίζουν, έχει ήδη αφήσει από τη δράση του κολοσσιαία χνάρια στον πλανήτη που θα μπορούν να ανιχνευτούν ακόμα και μετά από 100 εκατ. χρόνια. Το πλαστικό, ας πούμε, είναι μία από τις ανθρώπινες παρακαταθήκες στον πλανήτη, αν και σίγουρα όχι η καλύτερη που έχουμε να επιδείξουμε.

Κι ενώ όλα αυτά δεν είναι παρά εννοιολογικές κατασκευές, ίσως είναι λάθος να ψάχνουμε για τέτοιου είδους υλικές αποδείξεις, μας λέει το δίδυμο: «Ξέρουμε ότι ο νεαρός Άρης και πιθανόν και η νεαρή Αφροδίτη ήταν τότε πολύ πιο φιλόξενοι απ’ ό,τι είναι η Γη σήμερα … Αυτό μας βοηθάει να σκεφτούμε σχετικά με το τι πρέπει να αναζητήσουμε». Και αναζητούν γεωλογικά ίχνη, από αυτά που μόνο ένας ανώτερος πολιτισμός θα μπορούσε να αφήσει…

