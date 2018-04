Καταδίκη των επιθέσεων ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας στη Συρία από εργατικά-κομμουνιστικά κόμματα

Το ΑΚΕΛ συνυπογράφει μαζί με δεκάδες άλλα Κομμουνιστικά και Εργατικά κόμματα Κοινή Δήλωση “Καταδίκης των βομβιστικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία κατά της Συρίας”

Τα κόμματα που συνυπογράφουν εκφράζουν την έντονη καταδίκη της ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επιθετικότητας κατά της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας που διεξάγουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ·

Θεωρούν ότι αυτή η απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας, η οποία αποτελεί σαφή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κλιμάκωσης των συγκρούσεων και των πολέμων της επιθετικότητας από τον ιμπεριαλισμό, με απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες για τη Συρία, Ανατολή και τον κόσμο.

Ζητούν αλληλεγγύη προς τον συριακό λαό, ο οποίος εδώ και επτά χρόνια αντιμετωπίζει την επιθετικότητα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπων των τρομοκρατικών ομάδων, αντιστατώντας και παλεύοντας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας τους, και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για τη μοίρα τους, χωρίς καμία παρέμβαση.

The signatory Parties (the joint statement is open for further subscriptions):

SolidNet List:

Communist Party of Argentina

Democratic Progressive Tribune (Bahrain)

Communist Party of Bangladesh

Workers’ Party of Belgium

Communist Party Wallonia-Brussels (Belgium)

Communist Party of Brazil

Communist Party of Britain

Communist Party of Bohemia and Moravia

Communist Party of Chile

Colombian Communist Party

Socialist Workers Party of Croatia

AKEL (Cyprus)

Communist Party in Denmark

Communist Party of Finland

French Communist Party

German Communist Party

Communist Party of India (Marxist)

Communist Party of India

Tudeh Party of Iran

Communist Party of Ireland

Communist Party of Israel

Communist Refoundation Party (Italy)

Italian Communist Party

Jordanian Communist Party

Communist Party of Luxembourg

Communist Party of Malta

New Communist Party of the Netherlands

Communist Party of Norway

Palestinian People’s Party

Philippines Communist Party (PKP – 1930)

Portuguese Communist Party

Communist Party of Russian Federation

South African Communist Party

Communist Party of Spain

Communist Party of the Peoples of Spain

Communists of Catalonia

Sudanese Communist Party

Syrian Communist Party

Communist Party of Ukraine

Communist Party of Uruguay

Communist Party USA

Communist Party of Venezuela

New Communist Party of Yugoslavia

Other Parties:

Pole of Communist Revival in France

Democratic Front For Liberation of Palestine

Popular Front for the Liberation of Palestine

Communist Party (Switzerland)

