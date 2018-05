Κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίων του Morgan Freeman

Οκτώ άνθρωποι κατηγόρησαν τον -βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό- Morgan Freeman για ακατάλληλη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του CNN.

Οι κατηγορίες εναντίον του 80χρονου ηθοποιού είναι πολλές και αφορούν από μη συναινετικό άγγιγμα μέχρι σεξουαλικά σχόλια που έγιναν γνωστά από δημοσιογράφους στον κλάδο της ψυχαγωγίας. Ακόμα και η δημοσιογράφος που έγραψε το άρθρο, δηλώνει θύμα του Freeman.

Οι εκπρόσωποι του Freeman δεν σχολίασαν στις κατηγορίες.

Μια γυναίκα, η οποία εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής στην ταινία του Freeman «Going In Style», αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο ηθοποιός επί μήνες της μιλούσε άσχημα και την άγγιζε σε σημεία του σώματός της χωρίς συναίνεση. Η ίδια μίλησε δημόσια και για το περιστατικό όταν ο Freeman προσπαθούσε συνέχεια να της σηκώσει τη φούστα και τη ρωτούσε αν φοράει εσώρουχο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Μια άλλη μαρτυρία θύματος των πράξεων του Freeman, αυτή της παραγωγού στην ταινία «Now You See Me», είπε ότι εκείνη και οι γυναίκες συνάδερφοί της άκουγαν πολλά άσεμνα λόγια από τον ηθοποιό, σε σημείο που σταμάτησαν να φοράνε στενά ρούχα όταν αυτός βρισκόταν στο πλατό.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των κατηγοριών, ο ηθοποιός ανακοίνωσε δημόσια συγνώμη. «Όποιοι με γνωρίζουν ή έχουν συνεργαστεί μαζί μου, ξέρουν ότι δεν είμαι κάποιος που θα προσβάλει και μάλιστα επίτηδες κάποιον ή θα τον κάνει να αισθανθεί άβολα. Ζητώ συγνώμη σε όποιον αισθάνθηκε έτσι και δεν σεβάστηκα-δεν είχα ποτέ τέτοια πρόθεση».

Morgan Freeman issues a statement after women accused him of inappropriate behavior and harassment.

"I apologize to anyone who felt uncomfortable or disrespected — that was never my intent." pic.twitter.com/otdkfI1phL

— Mary Ann Georgantopoulos (@marygeorgant) May 24, 2018