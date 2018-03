Κυκλοφορούν νέο δίσκο οι Cranberries μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας τους

Το συγκρότημα The Cranberries θα προχωρήσουν στην κυκλοφορία καινούργιου άλμπουμ και στην επανακυκλοφορία του άλμπουμ με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους, του “Everybody Else Is Doing It So Why Can`t We”. Είχαν αναστείλει την επανακυκλοφορία αυτού του άλμπουμ μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας του συγκροτήματος, της Ντολόρες Ο`Ριόρνταν, το Ιανουάριο που μας πέρασε.



Τα μέλη της μπάντας ανακοίνωσαν σύμφωνα με το περιοδικό The Rolling Stone, ότι ήδη δούλευαν για καινούργιο άλμπουμ όταν πέθανε η Ντολόρες. “Αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει και να παρουσιάσουμε αυτό το καινούργιο άλμπουμ τους πρώτους μήνες του 2019″ ενημέρωσαν.



“Μετά από πολλή σκέψη αποφασίσαμε να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Το σκεφτήκαμε κι αποφασίσαμε ότι αυτό είναι κάτι που αρχίσαμε σαν μπάντα μαζί με την Ντολόρες και πρέπει να προχωρήσουμε και να το τελειώσουμε. Αρα, το πλάνο είναι αυτό, να τελειώσουμε το πρότζεκτ και να έχουμε την επετειακή έκδοση του άλμπουμ (του άλμπουμ με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους), για την 25η επέτειό μας, αργότερα μέσα σ` αυτή τη χρονιά” διευκρίνισαν.



Στις 15 Ιανουαρίου, η Ντολόρες Ο`Ριόρνταν πέθανε ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για να κάνει φωνητικά στο χιτ των Cranberries “Zombie” με ένα άλλο συγκρότημα.



Ο ιατροδικαστής είπε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της πριν τον Απρίλιο, τουλάχιστον. Τότε, ο Νοέλ Χόγκαν, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος είχε κάνει δηλώσεις στο The Rolling Stone: “Είχε τέτοιο πάθος μ` αυτό. Ακούω σήμερα τραγούδια που είχαμε γράψει πριν 20 χρόνια, και βλέπω κι ακούω κόσμο να τα σιγοτραγουδάει. Μόνο λίγοι καλλιτέχνες υπάρχουν που καταφέρνουν να κάνουν ίσως ένα τραγούδι για το οποίο να τους θυμούνται. Η Ντολόρες έχει πολλά. Είναι μεγάλη κληρονομιά”.

