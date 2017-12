Κοριτσίστικη η σύγχρονη μουσική σύμφωνα με τον Bono

Ο αρχηγός των U2, Bono εξέφρασε την πίστη ότι «η οργή βρίσκεται στην καρδιά» του rock’n’roll, ένα χαρακτηριστικό που όπως εκτιμά, λείπει από τη ροκ μουσική του 2017.

Ο Bono τόνισε ότι η μουσική «έχει γίνει πολύ κοριτσίστικη» τα τελευταία χρόνια, με το hip-hop να είναι «το μόνο είδος για νεαρούς οργισμένους άνδρες προς το παρόν».

Ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος εξέφρασε τις απόψεις του σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, οπού θρήνησε την έλλειψη «νέων οργισμένων ανδρών» στη ροκ μουσική το 2017.

Είπε ακόμη ότι τα παιδιά του τον βοήθησαν να ανακαλύψει νέα μουσική. «Η Τζόρνταν είναι σνομπ μουσικά, είναι indie snob» εξήγησε. «Η Ιβ ακούει hip-hop. Ο Ελάια είναι σε μπάντα και έχει πολύ δυνατά συναισθήματα για τη μουσική, αλλά δεν κάνει καμία διάκριση, ας πούμε μεταξύ των συγκροτημάτων The Who και The Killers. Ή μεταξύ των Nirvana και των Royal Blood. Δεν είναι θέμα γενεών γι αυτόν. Είναι ο ήχος και πώς τον βιώνει. Πιστεύει ότι η rock’n’roll επανάσταση είναι στη γωνία».

«Όταν ήμουν 16 ετών, είχα πολύ θυμό μέσα μου» συνέχισε. «Πρέπει να βρίσκεις ένα μέρος γι αυτό και για κιθάρες, ή για ντραμς. Όταν κάτι τέτοιο διατηρείται, δεν είναι καλό… Μπορείς επίσης να το βάλεις σε φορμαλδεΰδη».

Σχολιάστε την είδηση

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.