Κούβα: Συνετρίβη Boeing-737 στην Αβάνα – Νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με το διεθνές δίκτυο Sputnik ένα αεροσκάφος τύπου Boeing-737συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Χοσέ Μαρτί της Κούβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροπλάνο επέβαιναν 104 επιβάτες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ τα τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 7 νεκροί.

Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας- Κανέλ έκανε λόγο για έναν «υψηλό αριθμό» θυμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αεροπλάνο ανήκε στον κρατικό αερομεταφορέα της Κούβας Cubana de Aviacion.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU

— Paul P. Murphy (@murphy_paulp) May 18, 2018