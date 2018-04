Έχουμε αποδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα από τον συριακό στρατό στην πόλη Ντούμα, διαβεβαίωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Τόνισε επίσης ότι η Γαλλία θα λάβει τις αποφάσεις της «σε εύθετο χρόνο», σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε αποδείξεις ότι την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν πριν από 10 ημέρες, χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα, τουλάχιστον χλώριο, και ότι χρησιμοποιήθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Σήμερα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα καθεστώς -που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και το χειρότερο να παραβλέπει το διεθνές δίκαιο- να δράσει», δήλωσε ο Πρόεδρος Μακρόν.

Today, President @EmmanuelMacron reiterated that the French Government has proof that chemical weapons were used by the regime of Bachar al-Assad. https://t.co/7sX4JscNxU

— France Diplomacy

Να κατευνάσει τα πνεύματα επιχείρησε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ. Διευκρίνισε ότι το Βερολίνο δεν θα μετάσχει σε οποιαδήποτε πλήγματα στη Συρία, αλλά υποστηρίζει τους συμμάχους του.

«Η Γερμανία δεν θα πάρει μέρος σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση, θέλω να το τονίσω αυτό. Ωστόσο, υποστηρίζουμε όλα όσα γίνονται για να δείξουμε ότι δεν είναι αποδεκτή η χρήση χημικών όπλων», υπογράμμισε η Καγκελάριος.

BREAKING Chancellor Angela Merkel says the German government

will not participate in any military strike on Syria, according to @dpa.

‘Εκτακτο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, με θέμα τη συμμετοχή της Βρετανίας, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, σε ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον της Συρίας. Πληροφορίες λένε ότι η Μέι είναι έτοιμη να δώσει το πράσινο φως.

