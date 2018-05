Μαζορέτες καταγγέλλουν για ανάρμοστη συμπεριφορά στελέχη και χορηγούς ομάδας

Με τους κανόνες στη NFL – National Football League, τη διοργανώτρια αρχή του ομώνυμου πρωταθλήματος στο άθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ που αφορούν τις μαζορέτες και την αντιμετώπισή τους να έχουν τεθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο, η εφημερίδα “The New York Times” δημοσίευσε ρεπορτάζ με λεπτομερείς αποκαλύψεις.



Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για δυσάρεστες στιγμές που βίωσαν οι μαζορέτες της ομάδας Washington Redskins κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2013 στην Κόστα Ρίκα.



Στο άρθρο της δημοσιογράφου, Juliet Macur, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για τη φωτογράφηση του ημερολογίου των cheerleaders, οι μαζορέτες “έπρεπε να ποζάρουν τόπλες” ή με bodypainting και όλοι οι άνδρες χορηγοί και κάτοχοι εισιτηρίων VIP στο στάδιο FedExField να είναι παρόντες.



Η δημοσιογράφος μίλησε με πέντε cheerleaders, που ήταν σε αυτό το ταξίδι και με άλλες νεαρές γυναίκες που άκουσαν περιγραφές για τα όσα συνέβησαν.



Ένα βράδυ, ο πρόεδρος της ομάδας, αναφέρει το δημοσίευμα, δήλωσε σε εννέα από τις 36 μαζορέτες ότι ορισμένοι από τους χορηγούς τους “τις θέλουν ως συνοδεία σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης”.



Κάποιες μαζορέτες άρχισαν να κλαίνε. Όταν έφθασαν στο Club δεν υπήρχε πολύς κόσμος αλλά οι χορηγοί ήταν εκεί, όπως και κάποια στελέχη της ομάδας.



“Δεν μας έβαλαν το όπλο στο κεφάλι, αλλά ήταν υποχρεωτικό να πάμε”, δήλωσε μία από τις μαζορέτες.



Τελικά επέστρεψαν στο θέρετρο, στο οποίο έμεναν χωρίς να συμβεί κάτι, αλλά αρκετές γυναίκες δεν επέστρεψαν στην ομάδα την επόμενη σεζόν.



Πριν από το δημοσίευμα των New York Times δύο πρώην μαζορέτες στη NFL κατέθεσαν αγωγές περιγράφοντας ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο συχνά αισθάνονταν ως αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κατήγγειλαν, μεταξύ άλλων, διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση και απλήρωτες υπερωρίες.



Η ομάδα Redskins σε δήλωση προς τους “The New York Times” ανέφερε: “Το πρόγραμμα cheerleader της Redskins είναι ένα από τα κορυφαία της NFL σε συμμετοχή, επαγγελματισμό και κοινωνική υπηρεσία. Κάθε μαζορέτα Redskin είναι προστατευμένη με σύμβαση για τη διασφάλιση ασφαλούς και εποικοδομητικού περιβάλλοντος. Το έργο που επιτελούν οι μαζορέτες μας στην κοινότητα, οι επισκέψεις τους στα στρατεύματά μας στο εξωτερικό και η υποστήριξη που παρέχουν στην ομάδα μας είναι κάτι για το οποίο η Redskins και οι φίλοι μας είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι”.



Ακολούθησε και νέα δήλωση του προέδρου της ομάδας Μπρους Άλεν.



“Η Redskins ανησυχεί πολύ για τους ισχυρισμούς που αφορούν τις μαζορέτες μας στο πρόσφατο άρθρο των New York Times. Εξετάζουμε την κατάσταση και θέλουμε να δηλώσουμε πόσο σοβαρά έχουμε λάβει τους ισχυρισμούς. Με βάση τον διάλογο που είχαμε με αρκετές πρώην και νυν μαζορέτες τις τελευταίες 48 ώρες, ακούσαμε πολύ διαφορετικές αναφορές από πρώτο χέρι που έρχονται σε αντίθεση με πολλές από τις λεπτομέρειες του άρθρου που δημοσιεύθηκε στις 2 Μαΐου. Μπορώ να υποσχεθώ ότι μόλις ολοκληρώσουμε τη διερεύνηση του θέματος, εάν αποκαλυφθεί ότι οποιοσδήποτε από τους εργαζόμενους μας ενήργησε ανάρμοστα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες” λέει στην ανακοίνωσή του ο Άλεν.

