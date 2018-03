Με τον Ιταλό ομόλογό του συναντήθηκε ο Κύπριος ΥΠΕΞ

Οι σχέσεις Κύπρου – Ιταλίας και οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ιταλό ομόλογό του Αντζελίνο Αλφάνο, στο περιθώριο της Υπουργικής συνάντησης της ομάδας διεθνούς στήριξης του Λιβάνου, στη Ρώμη.



«Με τον Ιταλό ΥΠΕΞ είχαμε ειλικρινή και καρποφόρα συζήτηση για τις σχέσεις Κύπρου – Ιταλίας και τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το πώς μπορούν αυτές να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στον επίσημο του λογαριασμό στο Twitter.

With the Italian FM @angealfa we had a frank and fruitful discussion on #Cyprus-#Italy relations, #energy developments in the Eastern Mediterranean, and how they can promote #EU energy policy, and on the agenda of the upcoming ministerial

Councils in #Brussels @Christodulides pic.twitter.com/twVwogOPnF

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) March 15, 2018