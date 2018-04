Μητέρα για δεύτερη φορά στα 48 της η Ρέϊτσελ Βάϊς

Όταν η ηθοποιός Ρέιτσελ Βάις ρωτήθηκε το 2012, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον συνάδελφό της Ντάνιελ Κρεγκ, αν θα αποκτήσουν παιδί απάντησε παραφράζοντας τίτλο ταινίας Τζέιμς Μποντ: “Ποτέ μην λες ποτέ” (Never Say Never Again).



Την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε αναπάντεχα νέα. “Ο Ντάνιελ και εγώ είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Θα έχουμε ένα μικρό ανθρωπάκι. Ανυπομονούμε να τον ή την συναντήσουμε. Είναι ένα μυστήριο” δήλωσε η Αγγλίδα ηθοποιός. Η υποψήφια για Οσκαρ ηθοποιός, στα 48 της χρόνια προστίθεται στον μεγάλο αριθμό γυναικών που θέλουν να αποκτήσουν μωρό στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, σημειώνεται σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας “The Telegraph”.



Η Ρέιτσελ Βάις και ο Ντάνιελ Κρεγκ θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί ως ζευγάρι. Η Βάις έχει έναν 11χρονο γιο από την πρώην σχέση της με τον σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφσκι. Ο πρωταγωνιστής των ταινιών James Bond, 50χρονος Aγγλος ηθοποιός και παραγωγός, Ντάνιελ Κρεγκ έχει μία κόρη 25 ετών από τον προηγούμενο γάμο του με την ηθοποιό Φιόνα Λούντον.



Η πρωταγωνίστρια των ταινιών “The Constant Gardener” και “The Mummy” έκανε την αποκάλυψη σε συνέντευξη στους New York Times, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της “λαμπερής” της επιδερμίδας. Η ηθοποιός απάντησε ότι είναι έγκυος και ότι σύντομα θα αρχίσει να φαίνεται. “Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι παντρεμένη, πολύ, πολύ ευτυχισμένη” είπε. Το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο τους ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.