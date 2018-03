Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από συντριβής ελικοπτέρου (Pic&Vid)

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός των Αρχών για την συντριβή του τουριστικού ελικοπτέρου το βράδυ της Κυριακής στο Ιστ Ρίβερ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της αστυνομίας και της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άνθρωποι περιλαμβανομένου του πιλότου, συνετρίβη στο ποτάμι στο επίπεδο της 90ής οδού, λίγη ώρα μετά τις 19:00 (τοπική ώρα, 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) έπειτα από μια ηλιόλουστη Κυριακή.

«Ο πιλότος κατάφερε να βγει, αλλά οι υπόλοιποι πέντε άνθρωποι δεν μπόρεσαν», εξήγησε ο Ντάνιελ Νίγκρο, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου.

Δύτες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο αμέσως και ανέσυραν τους πέντε επιβάτες παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν, καθώς στο σημείο υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, εξήγησε.

Ο θάνατος δύο ανθρώπων διαπιστώθηκε επιτόπου και άλλοι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται «σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο για τις ταυτότητες των θυμάτων.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018