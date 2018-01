Ο Αντόνιο Ταγιάνι καταδικάζει την επίθεση στην “Αφρίκα” (Pic)

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, καταδικάζει την επίθεση εναντίον της εφημερίδας “Αφρίκα” που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα, χθες Δευτέρα, από ακροδεξιές ομάδες εποίκων.

Συγκεκριμένα ο Αντόνιο Ταγιάνι μέσων του λογαριασμού του στο twitter αναφέρει πως, καταδικάζει έντονα την επίθεση στην τ/κ εφημερίδα “Αφρίκα” και πως ο εκφοβισμός προς του δημοσιογράφους είναι απαράδεκτος. Αναφέρει επίσης πως “Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας.”

I strongly condemn the attacks against Turkish Cypriot newspaper, "Afrika". Intimidating journalists is unacceptable. The European Parliament will always defend media freedom, the cornerstone of democracy.

— EP President Tajani (@EP_President) January 22, 2018