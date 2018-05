Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Κιμ

Ακύρωσε την προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη σύνοδο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε με επιστολή τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ότι η Σύνοδος της Σιγκαπούρης δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σε επιστολή του προς τον βορειοκορεάτη ηγέτη ο αμερικανός πρόεδρος επικαλείται την «τεράστια οργή και ανοιχτή εχθρότητα» που επέδειξε ο κ. Κιμ στην πιο πρόσφατη τοποθέτησή του, σημειώνοντας ότι με αυτά τα δεδομένα θεωρεί ότι είναι «ακατάλληλο» να λάβει χώρα η συνάντηση «σε αυτή τη χρονική στιγμή».

Μάλιστα, σε μια υπόγεια απειλή, ο κ. Τραμπ υπενθυμίζει ότι παρά τις αναφορές του Βορρά στις πυρηνικές του δυνατότητες η αντίστοιχη πυρηνική δύναμη της Αμερικής είναι τόσο μεγάλη που «προσεύχομαι στον Θεό να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί».

Την επιστολή έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1

— The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018