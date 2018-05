Ουκρανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών – Εκκενώνεται συνοικία (Vid)

Εκκενώνεται συνοικία από τον φόβο μεγαλύτερων εκρήξεων.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια αποθήκη πυρομαχικών κοντά στο Χάρκοβο και ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, λόγω των οβίδων που φυλάσσονταν εκεί, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Η αποθήκη αυτή βρίσκεται κοντά στα εδάφη των αυτονομιστών, στην ανατολική Ουκρανία.

Η φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατά τη διάρκεια εργασιών αποναρκοθέτησης, στην αποθήκη της Μπαλακλίγια. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, ένα παρόμοιο επεισόδιο είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή και πριν από έναν χρόνο.

Εκρήξεις ακούγονταν κάθε 15 με 20 δευτερόλεπτα, όμως τα θραύσματα των οβίδων δεν εκτοξεύονταν σε απόσταση, εξήγησε μια ντόπια δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές του Χαρκόβου ανακοίνωσαν πάντως ότι εκκενώνουν μια συνοικία που συνορεύει με την αποθήκη αυτήν.

DNR-News,Eyewitnesses reporting multiple explosions at the ammunition depot of the #Ukraine regime forces in #Balakley,#Kharkov region,Grass was set on fire and spread to the warehouse,about 20 explosions took place. pic.twitter.com/sksg19UbOR

— Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) May 3, 2018