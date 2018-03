Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της ACCEPT-ΛΟΑΤ Τατιάνα Ηρακλέους

Την αποχώρηση της από τη θέση της αντιπροέδρου της Accept, ανακοίνωσε μέσω Facebook η Τατιάνα Ηρακλέους.

Εξελέγη στη θέση της αντιπροέδρου τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ σήμερα 4 περίπου μήνες μετά εξηγεί τους λόγους παραίτησης της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση:

«Θα ήθελα να ενημερώσω γνωστούς και φίλους, αλλά κυρίως τα άτομα που με στήριξαν στις εκλογές της Accept – LGBT Cyprus πως πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από τη θέση της Αντιπροέδρου. Από την πρώτη Πορεία Υπερηφάνειας , μέχρι και σήμερα ήμουν εκεί, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Hercules μου και τα ζουζούνια μας, αφιερώνοντας με πάρα πολλή αγάπη τον χρόνο και όλη τη θετική ενέργεια που έχουμε (εννοείται χωρίς να νοιαστούμε, ούτε για τις επικρίσεις, ούτε για το βρισίδι που πάντα δεχόμαστε).

Πιστεύω πως τόσο οι αλλαγές γενικότερα, όσο και η εναλλαγή ατόμων είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε οργάνωση, οργανισμό ή κόμμα. Φέτος ένιωσα πως ήμουν έτοιμη να διεκδικήσω μια θέση στο συμβούλιο και να προσπαθήσω να αλλάξουν κάποια πράγματα, τα οποία είχα παρατηρήσει πως απομάκρυναν τον κόσμο από την οργάνωση. Δυστυχώς, από το Δεκέμβριο, διαπίστωσα πως δεν υπάρχει έδαφος για να συζητηθούν, πόσο μάλλον να υλοποιηθούν ιδέες για αλλαγή, κάνοντας το κλίμα ψυχοφθόρο για μένα. Μετά από προσπάθεια 4 μηνών που είμαι στο Δ.Σ. (και 4 χρόνων που πρόσφερα εθελοντικά), αποφάσισα να αποχωρήσω, έχοντας καθαρή τη συνείδησή μου, ότι τουλάχιστον προσπάθησα.

Ευχαριστώ τα άτομα που με στήριξαν, συνεργαστήκαμε και που μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Οι φιλίες που κτίστηκαν are here to stay! Ευχή μου είναι στο μέλλον να δω μια Accept, πιο ανθρώπινη και λιγότερο «κουστούμι». Αναγνωρίζω πως το πολιτικό κομμάτι είναι άκρως απαραίτητο, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις και ο κόσμος που εκπροσωπούμε, είναι το πιο σημαντικό. Θα σας δω όλους στην Πορεία Υπερηφάνειας, στις 3 Ιουνίου 2018, στον Δημοτικό Κήπο.»

Hasta la vista!

Φιλιά, Τατιάνα

